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Главная  /  Репортажи  /  Разбитые дороги и отсутствующее освещение в деревне Большое Шелепино Тульской области

Разбитые дороги и отсутствующее освещение в деревне Большое Шелепино Тульской области

Автор:
Malista
Дата публикации:
00:44
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  • 0

В нашем совхозе нет света и дорогу с 1975 года не делали.

  • 10
  • 0

Комментарии (0)

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