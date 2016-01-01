Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Дольщики Нижнего Новгорода вышли на митинг против долгостроя

Дольщики Нижнего Новгорода вышли на митинг против долгостроя

Автор:
Karlmarkslenin
Дата публикации:
01:27
  • 17
  • 0

Дольщики устали от долгостроя и вынесли гроб с не дождавшимся дольщиком

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

65 0
12.02 13:01 | Leobr
Траурный митинг в городе Волосово в Ленинградской области 11 февраля 2017 года
15 0
03.03 22:10 | maxb-luetooth
Дорога в Нижнем Новгороде, о которой забыли более 25 лет назад
35 0
07.02 02:47 | Артем Усиков
"Березовая Роща" так и не выросла. Семь лет ожидания