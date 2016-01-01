Грузовик опрокинулся в ДТП на Чертановской улице: водитель бросив пассажира сбежал с места ДТП

49

49 0

Ночью на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. На пересечении Чертановской улицы и Кировоградского проезда столкнулись грузовой "Мерседес" и "Мерседес". По одной из версий, водитель легкового автомобиля "Мерседес", на молдавских номерах, двигался на высокой скорости по Кировоградскому проезду в сторону Чертановской улицы. Подъезжая к перекрёстку, водитель не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик "Мерседес". От сильного удара, грузовик протащило около 20 метров, после чего он опрокинулся на бок, легковушка сбила знак пешеходного перехода и вылетела в сугроб. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля. Водитель же, не смотря на полученные травмы забрал вещи из багажника автомобиля и скрылся в неизвестном направлении. Пострадавшему пассажиру скорую вызвали очевидцы аварии. После осмотра его госпитализировали в одну из больниц города. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.