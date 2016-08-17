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Авария на трассе в Ивантеевке

Автор:
Аноним
Дата публикации:
16:16
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Лобовое столкновение двух легковых автомобилей на трассе в подмосковной Ивантеевке.

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