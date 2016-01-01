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В Воронеж пришла настоящая весна

Автор:
About Everything
Дата публикации:
14:32
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В Воронеж пришла весна.Погода теплая и солнечная с температурой плюс 10 градусов.Тает последний снег и ручьи воды текут по тротуарам.

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