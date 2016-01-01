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Сургутские активисты провели флешмоб "Прощай Зима" под девизом: Зима, уходи!

Автор:
HaiHai
Дата публикации:
16:13
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  • 0

Сургутские активисты провели флешмоб "Прощай Зима" под девизом: Зима, уходи!

  • 7
  • 0

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