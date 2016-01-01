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Кемеровские тротуары

Автор:
kemerovo_bardak
Дата публикации:
14:29
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У нас в посёлке предпочитают не чистить тротуары. А зачем? Снег же растает скоро.

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Комментарии (0)

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