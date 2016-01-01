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Главная  /  Репортажи  /  Еще одна незаконная снегосвалка в Коврове. Роспотребнадзор не хочет работать

Еще одна незаконная снегосвалка в Коврове. Роспотребнадзор не хочет работать

Автор:
Дмитрий
Дата публикации:
07:00
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НИ одна снегосвалка в Коврове (и наверно во всей Владимирской области) не соответствуют требованиям, о которых, вообще-то, рассказывают студентам в вузах http://studopedia.su/19_167724_obshchie-trebovaniya.html Знают ли об этом надзорные органы? Должны знать. Однако, что они делают? А ничего. Вот я вместо органов выполняю их работу, за которую они получают зарплаты премии, ордена и медали. Мне, скорей всего, ордер тоже выдадут. На арест Съемки и сбор материалов производились со 2 по третье марта.

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