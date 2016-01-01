Коммунальные службы приступили к очистке мостов после зимы

Автор: tim777 Дата публикации: 18:01

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4 марта на протяжении нескольких дней в столице в дневные и ночные часы держится аномально плюсовая температура. Средние показатели температуры превышают несколько градусов и составляют около +5 градусов в дневные часы. Такая погода благоприятствует работникам коммунальных служб по уборке и очистке города после зимы. Так, на Большом Каменном мосту сотрудники гормоста проводили водные процедуры по очистке парапетов, мачт освещений и тротуаров от налёта пыли и грязи скопившихся за зиму.