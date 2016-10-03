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Столичная гидросистема готовится к весеннему паводку

Автор:
denis947
Дата публикации:
18:02
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Столичный гидроузел готовится к наступлению весеннего паводка. Все гидротехнические сооружения находятся в исправном состоянии и приведены в полную готовность на случай наступления теплой погоды, которая приведет к увеличению объема талых вод в гидросистеме Москвы. Тем самым с помощью шлюзов на Москва-реке, начиная с юга города был понижен уровень воды путем сброса воды. Москва-река вдоль Коломенского и далее вниз по течению до значительно обмелела, москвичи прогуливаются по "показавшимся из воды" берегам реки и делают фотографии. Как сообщают власти столицы и управление МЧС пик весеннего паводка придет на вторую половину марта. Населенные пункты, которые располагаются вдоль берегов Москва-реки и Оки в Каширском, Озерском, Ступинском и Луховицком районах Подмосковья находятся в группе потенциально опасных мест, которые скорее всего пострадают от увеличения объема воды в реках.

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