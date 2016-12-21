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На западе Москвы появилась улица Андрея Карлова

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:14
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На этой неделе на западе Москвы появилась улица Андрея Карлова. Проезд на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской был безымянным, решение о переименовании его в улицу Андрея Карлова было принято в феврале. Имя Карлова получил проезд в районе Дорогомилово. Улица находится на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской. Именем российского посла будет также названа школа №648 на севере Москвы, где он учился. В настоящее время там создана экспозиция, посвященная дипломату. Карлов был застрелен 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре. В МИД произошедшее квалифицировали как теракт. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России. По делу Карлова под арестом находится трое обвиняемых, в том числе два полицейских. Убийца - полицейский Мевлют Алтынташ - был ликвидирован.

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