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В центре Москвы появилась аллея архитектора Шехтеля

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:34
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В Москве появилась аллея Шехтеля. Ее назвали в честь знаменитого архитектора, и она идет от Садового кольца к Ермолаевскому переулку. Место выбрано не случайно: именно здесь располагаются сразу два шедевра великого зодчего, определившего облик Москвы начала XX века. Проезд, расположенный между Большой Садовой улицей и Ермолаевским переулком, стал аллеей Архитектора Шехтеля в память о выдающемся архитекторе Федоре Шехтеле (1859-1926). Наиболее известным памятником, построенным по его проекту в Москве, является здание Ярославского вокзала. Вблизи аллеи расположено 5 зданий, связанных с именем Шехтеля, включая его особняк.

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