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Выставка кошек "Кэтсбург 2017" открылась в Крокус Экспо

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
18:54
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В Крокус Экспо открылась выставка кошек "Кэтсбург 2017". "Кэтсбург" — одна из самых крупнейших выставок кошек в нашей стране, собирающая под одной крышей около 1000 породистых животных из лучших питомников России и зарубежья, и пять фелинологических систем: FIFE, TICA, CFA, WCF и ASC. Лучшие из лучших от каждой системы выйдут в финале на главную площадь города, на суд независимого жюри. Победитель получит титул «Почётный гражданин Кэтсбурга-2017» и выполненный из золота и осыпанный бриллиантами ключ от города. Выставка проходит 4-5 марта, с 10 до 18 часов.

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