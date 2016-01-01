Началась подготовка к строительству каменного храма на ул. Окская в Москве

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 20:30

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В 2014 году на ул. Окская был построен временный деревянный храм в честь Святого благоверного Князя Андрея Боголюбского https://www.mreporter.ru/reports/145753 . Красивый деревянный храм на пересечении Волгоградского проспекта с Волжским бульваром и Окской улицей, - первый в столице посвящён Святому Князю. Мало, кто знает, что вместе со своим отцом князем Юрием Долгоруким Андрей Боголюбский также является основателем великого города Москвы. В настоящее время ведётся подготовка к строительству каменного храма. Территория огорожена.