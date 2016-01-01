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Ямы и выбоины в районе Отрадное

Автор:
Max_019
Дата публикации:
20:32
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Ямы и выбоины на Северном бульваре в Москве. Некоторые из ям имеют глубину 7,5 см. Почти все скрыты водой. Многие водители пытаются объехать, а некоторые едут напрямую.

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