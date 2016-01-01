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Дополнительную остановку введут для автобусных маршрутов №№29 и 725 на Волжском бульваре с 6 марта

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
20:31
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Дополнительная остановка «Трансагентство» будет введена на Волжском бульваре для двух автобусных маршрутов с 6 марта 2017 г., сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс». «С 6 марта 2017 г. на маршрутах автобусов №29, 725 вводится дополнительная остановка «Трансагентство» по Волжскому бульвару, совмещенная с действующей одноименной остановкой для маршрутов автобусов №234 и Вч», - говорится в сообщении.

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