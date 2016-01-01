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Трое неизвестных совершили вооруженное нападение на ювелирный салон на востоке Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
20:27
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Трое неизвестных мужчин совершили вооруженное нападение на ювелирный салон на востоке Москвы. 4 марта в 19:06 трое неизвестных вошли в магазин, расположенный в д. 9/35 на ул. 11-я Парковая. Преступники, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили с витрин ювелирные изделия, после чего скрылись на автомобиле. В ходе нападения из посетителей и персонала магазина никто не пострадал. Для поиска грабителей в городе был введен план «Перехват». В течение получаса автомобиль с преступниками задержали.

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