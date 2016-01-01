Трое неизвестных совершили вооруженное нападение на ювелирный салон на востоке Москвы
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 20:27
-
- 37
Трое неизвестных мужчин совершили вооруженное нападение на ювелирный салон на востоке Москвы. 4 марта в 19:06 трое неизвестных вошли в магазин, расположенный в д. 9/35 на ул. 11-я Парковая. Преступники, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили с витрин ювелирные изделия, после чего скрылись на автомобиле. В ходе нападения из посетителей и персонала магазина никто не пострадал. Для поиска грабителей в городе был введен план «Перехват». В течение получаса автомобиль с преступниками задержали.
- 37
Комментарии (0)