Трое неизвестных совершили вооруженное нападение на ювелирный салон на востоке Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 20:27

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Трое неизвестных мужчин совершили вооруженное нападение на ювелирный салон на востоке Москвы. 4 марта в 19:06 трое неизвестных вошли в магазин, расположенный в д. 9/35 на ул. 11-я Парковая. Преступники, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили с витрин ювелирные изделия, после чего скрылись на автомобиле. В ходе нападения из посетителей и персонала магазина никто не пострадал. Для поиска грабителей в городе был введен план «Перехват». В течение получаса автомобиль с преступниками задержали.