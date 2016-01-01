Жители Волгоградского проспекта жалуются на халатность ГБУ "Жилищник" района Кузьминки

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 22:39

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Жители домов №128, корпус 1 и №130, корпус 1 по Волгоградскому проспекту жалуются на многочисленные ямы во дворах. Они рассказывают, что провожая детей в школу и в детский садик, делают большой крюк, чтобы обойти это место. Ведь кроме ям, всё залито водой из-за таяния снега. Ждать, когда приедет трактор, который разгонит воду, времени нет. Жалобы на ямы начали поступать в ГБУ "Жилищник" района "Кузьминки" еще осенью прошлого года, но всё осталось по-прежнему, ямы увеличиваются. Одна из жительниц добавила, что проблем много и они не только в ямах. ГБУ "Жилищник" района "Кузьминки" вообще безобразно работает, сказала она. Полгода назад делала заявку на вызов мастера по вентиляции и ни ответа, ни привета. А чтобы межпанельные швы заделали, пришлось жаловаться в мэрию, в управу, в мосжилинспекцию и т.п.