Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Жители Волгоградского проспекта жалуются на халатность ГБУ "Жилищник" района Кузьминки

Жители Волгоградского проспекта жалуются на халатность ГБУ "Жилищник" района Кузьминки

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
22:39
  • 14
  • 0

Жители домов №128, корпус 1 и №130, корпус 1 по Волгоградскому проспекту жалуются на многочисленные ямы во дворах. Они рассказывают, что провожая детей в школу и в детский садик, делают большой крюк, чтобы обойти это место. Ведь кроме ям, всё залито водой из-за таяния снега. Ждать, когда приедет трактор, который разгонит воду, времени нет. Жалобы на ямы начали поступать в ГБУ "Жилищник" района "Кузьминки" еще осенью прошлого года, но всё осталось по-прежнему, ямы увеличиваются. Одна из жительниц добавила, что проблем много и они не только в ямах. ГБУ "Жилищник" района "Кузьминки" вообще безобразно работает, сказала она. Полгода назад делала заявку на вызов мастера по вентиляции и ни ответа, ни привета. А чтобы межпанельные швы заделали, пришлось жаловаться в мэрию, в управу, в мосжилинспекцию и т.п.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

4 0
22:48 | Max_019
Ямочный ремонт в столичном районе Отрадное
17 0
20:31 | alextsaryev99
Дополнительную остановку введут для автобусных маршрутов №№29 и 725 на Волжском бульваре с 6 марта
737 0
03.03 12:55 | dok-rep
Ававрийное состояние дома в городе Гремячинске Пермского края
59 1
08.02 01:36 | Asem2304
Ночные шумные работы ГБУ Жилищник