Ямочный ремонт в столичном районе Отрадное

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Ямочный ремонт в столичном районе Отрадное. Ямы заделывают лишь после написания жалобы на портал "Наш город". Ранним субботним утром приехали сотрудники ГБУ "Жилищник" района Отрадное, стали вырезать ямы, затем другие рабочие убрали старый асфальт. Через пару часов приехала другая ремонтная бригада и стала заделывать ямы битумной смесью. В одну из ям смесь уложили прямо в воду. Остаётся надеется, что такие "заплатки" - временное явление и летом заменят асфальт.