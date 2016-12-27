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В Будённовске загорелся мусоровоз

Автор:
belitenko87
Дата публикации:
04.03 21:00
  • 17
  • 0

Загорелся мусоробак автомобиля, потушили своими силами, никто не пострадал! :)

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

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