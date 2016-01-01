Разбитая дорога в Тульской области из города Новомосковска в село Грицовский

Автор: Ирина Скороход Дата публикации: 04.03 23:00

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Состояние дороги в Тульской области в город Новомосковск из посёлка Грицовский от села Урусово - просто жесть!