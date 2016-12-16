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Ремонтные работы на подъездных путях к аэропорту "Домодедово". Электропоезда не ходят до утра воскресенья

Автор:
denis947
Дата публикации:
22:30
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Маршрут следования вечерних электричек на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД) 4 и 5 марта 2017 г. из-за реконструкции железнодорожного участка на станции «Космос», сообщили в пресс-службе столичной магистрали. «В эти выходные, 4 и 5 марта 2017 г., на Павелецком направлении МЖД в рамках работы компании РЖД, предусматривающей развитие железнодорожной инфраструктуры между станцией «Авиационная» и остановочным пунктом «Аэропорт Домодедово», пройдет очередной этап реконструкции железнодорожного участка на станции «Космос». Этот объем работ запланировано провести с субботы на воскресенье в период технологического «окна» с 20:20 до 6:20, которое специально назначено преимущественно на ночное время. Таким образом, по завершении работ поезда будут следовать по новому пути», - говорится в сообщении. Уточняется, что во время ремонтных работ пригородные электропоезда, выполняющие рейсы между Москвой и аэропортом Домодедово, будут курсировать по укороченному маршруту Москва-Авиационная. Также отменены поезда «Аэроэкспресс» отправлением из Москвы в период с 19:30 до 00:30 и отправлением из аэропорта - с 20:30 до 6:00.

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