На Ярославском шоссе в Москве ликвидируют реверсивную полосу

Автор: Стрелец Дата публикации: 04.03 23:19

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На Ярославском шоссе в Москве ликвидируют реверсивную полосу. Вместо неё на участке от Северянинского моста до МКАД появился разделительный отбойник. Реверсивная полоса протяженностью шесть километров была введена в эксплуатацию в ноябре 2011 года. Но эта полоса на Ярославском шоссе оказалась не только бесполезна, но и опасна. Количество ДТП со смертельным исходом, после введения реверсивного движения, на этом участке увеличилось. И потратив на её оборудование миллиарды бюджетных рублей, приступили к возведению разделительного барьера, что стоит так же не малых денег. Но это может сохранить многие жизни.