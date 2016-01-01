Разбитое дорожное покрытие на трассе М5 после Шацка в сторону Самары

Автор: Виталий Чернявский Дата публикации: 02:11

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На трассе м5 простояли полтора часа, а выехав на нормальный участок, наблюдали 7 км пробки.