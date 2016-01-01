Еженедельный выпуск программы «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» от 4 марта 2017 года
- Автор:
- MR_Denis
- Дата публикации:
- 07:15
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4 марта на телеканале Россия 24 вышел ежедневный выпуск программы Мобильный репортер.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
В программу, показанную в эфире 4 марта, вошли репортаж автора vkontakte332478547 из Курска, где десятки машин попадают в яму в Курске, репортаж автора KaskaD111 о состоянии дорог в Нижнем Кисляе Вороженской области, репортаж автора paca197705te о дорогах Кургана, репортаж Александра Захарова об аварийном состоянии ж/д переезда в д. Давыдово Орехово-Зуевского района Подмосковья, репортаж автора Artem_077 о ямах на дорогах Москвы, репортаж Серова Алексея о ремонте дорог по-смоленски, репортаж автора Denchik_3000 о состоянии автомобильного моста в Ростове-на-Дону, репортаж автора Viktor Voroshilov о 5-ти километровом участке бездорожья на Федеральной трассе А-121 на границе Ленинградской области с Карелией, репортаж автора voditeli о лужах "ловушках" на дорогах в Иванове, репортаж автора SlavKin о состоянии дорогаи к памятнику Юнэско - пещерному городу "Эски-Кермен" в Крыму, репортаж автора mreportertv о том, как пожарные из Махачкалы сыграли в футбол в полной экипировке.
Программа «Мобильный репортер» на ТК «Россия 24» расширяет свои границы вещания. Теперь свои программы «Мобильный репортер» выходят во Владивостоке, Казани, Нижнем Новгороде, Липецке, а также в Кузбассе.
Мы запустили официальное мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «Android» и мобильное приложение «Мобильный репортер» для смартфонов на платформе «iOS».
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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