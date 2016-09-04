Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Состояние дорог во дворах поселка Парголово в Санкт-Петербурге

Состояние дорог во дворах поселка Парголово в Санкт-Петербурге

Автор:
ivanes1973
Дата публикации:
14:04
  • 18
  • 0

Ледовая колея во дворах для бобслея на автомобилях в поселке Парголово в Санкт-Петербурге.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
16:38 | Роман Зелинский
Провал асфальта в Новосибирске
22 0
02.03 11:32 | ivanes1973
Двор не убирается от снега в Санкт-Петербурге
69 1
04.09.2016 13:34 | 9999003
В поселке Парголово в Санкт-Петербурге ветхий дом скоро упадёт на Выборгское шоссе