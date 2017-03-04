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Международный День кошек в Московском зоопарке

Автор:
sb-sdm
Дата публикации:
11:08
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В Московском зоопарке в День празднования кошек 04.03.17г. было очень много посетителей. Смотрели всех больших кошек Пума, Дальневосточный леопард, белый тигр, рысь и т.д. Однако очень много зрителей ожидали появления дикого кота -Манула, который в дневное время срывается. Манул вышел ближе к вечеру прогуляться. И по всей видимости ему захотелось покинуть периметр своего заграждения вместе с одной из зрительниц и нашей с супругой дочерью.

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