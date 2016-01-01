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Главная  /  Репортажи  /  Снег и слякоть в Иркутске уже несколько дней

Снег и слякоть в Иркутске уже несколько дней

Автор:
walder78
Дата публикации:
11:58
  • 18
  • 1

Уже несколько дней в городе Иркутске ночью и утром идет снег, потом в течении дня стоит плюсовая температура и все это превращается в грязь и слякоть.

  • 18
  • 1

Комментарии (1)

  • walder78
    12:35
    Еще погода в Иркутске: https://www.youtube.com/channel/UClg8MVPJQZxlIL6frzPfCrQ
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