Снег и слякоть в Иркутске уже несколько дней

Автор: walder78 Дата публикации: 11:58

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Уже несколько дней в городе Иркутске ночью и утром идет снег, потом в течении дня стоит плюсовая температура и все это превращается в грязь и слякоть.