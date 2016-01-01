Женщина выпрыгнула из окна горящей квартиры на востоке Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 11:53

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На востоке Москвы произошло возгорание в квартире одного из жилых домов, и также на двух балконах. Поступило сообщение о загорании по адресу: ул. Молостовых, д. 17, корп. 2. По прибытию на место было установлено, что происходит горение на 8 этаже в одной из квартир, а также горение балконов на 8 и 9 этажах. Площадь пожара составила 55 кв. метров. Основные силы были направлены на спасение людей из квартир. В результате спасены 10 человек. До прибытия пожарно-спасательных подразделений женщина выпрыгнула из окна квартиры дома, где произошел пожар, ей оказывается медпомощь. Более подробной информации о состоянии пострадавшей пока нет.