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В Барнауле к святому источнику стекают нечистоты

Автор:
Аноним
Дата публикации:
16:40
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В Барнауле на горе из городского канализационного коллектора вытекают стоки, а под горой люди набирают "святую" воду на Свято-Никольском источнике.

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