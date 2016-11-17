В Барнауле к святому источнику стекают нечистоты

Автор: Аноним Дата публикации: 16:40

1

1 0

В Барнауле на горе из городского канализационного коллектора вытекают стоки, а под горой люди набирают "святую" воду на Свято-Никольском источнике.