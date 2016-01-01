Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Солнечногорске трактор "гоняет" по дороге лужу

В Солнечногорске трактор "гоняет" по дороге лужу

Автор:
Евгений Лашкевич
Дата публикации:
16:43
  • 15
  • 0

Вот таким образом служба по благоустройству города Солнечногорска решила произвести утилизацию снега. Трактором гоняет по дороге воду из лужи.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
18:28 | Gazman949
Плохое состояние дорожного полотна на Горьковском шоссе
15 0
16:31 | SergeyMsk1967
Состояние палат в больницы города Бронницы
173 1
03.03 00:46 | voditeli
Яма-ловушка в Иваново
36 0
13:59 | Катюша Волкова
На востоке Москвы коммунальщики огромным трактором разбивали кусок льда
7 0
26.02 14:19 | Евгений Лашкевич
Плохое состояние дорог в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске