В Солнечногорске трактор "гоняет" по дороге лужу

Автор: Евгений Лашкевич Дата публикации: 16:43

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Вот таким образом служба по благоустройству города Солнечногорска решила произвести утилизацию снега. Трактором гоняет по дороге воду из лужи.