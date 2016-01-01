Последствия пожара в квартире на востоке Москвы

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 16:13

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5 марта 2017 года в 10:23 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о загорании по адресу: ул. Молостовых, 17, к. 2. Пожарно-спасательные подразделения выехали по данному адресу для проверки информации. По прибытию на место было установлено, что происходит горение балконов на 8 и 9 этажах. В ходе тушения пожара, из соседних и выше расположенных квартир спасены 10 человек (в том числе 1 ребёнок). До прибытия пожарно-спасательных подразделений из горящей квартиры выпрыгнула женщина. Пострадавшую госпитализировали на вертолёте МЧС. Сейчас женщина находится в реанимации. У нее диагностированы тяжелые травмы и отравление продуктами горения. Принятыми мерами в 10:54 пожар локализован. В 11:04 ликвидирован. К сожалению в результате происшествия есть пострадавшие. Для ликвидации пожара были задействованы 8 подразделений (25 человек личного состава). Площадь пожара составила 40 кв.м на восьмом этаже и 15 кв. м на девятом. В настоящие время дом отключен от электроэнергии, восстановить электроснабжение обещают к вечеру.