Ястреб-перепелятник в московском парке

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:30

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Оголодавший ястреб-перепелятник прилетел охотится в один из московских парков. Для столицы редкость подойти совсем близко к дикому хищнику во время его трапезы.