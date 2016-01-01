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Авария на Дубнинской улице в Москве

Автор:
Sammy Jansen
Дата публикации:
16:36
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Авария на Дубнинской. В районе дома 36 столкнулись несколько авто. Пострадали 3 человека.

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