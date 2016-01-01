В Пятигорске круглосуточно горит полигон бытовых отходов

Автор: facebook1471322699566896 Дата публикации: 18:33

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На расстоянии 100 метров удушливый запах из-за горения отходов. Дым на видео и постоянно появляется свежий мусор.