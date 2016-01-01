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В Пятигорске круглосуточно горит полигон бытовых отходов

Автор:
facebook1471322699566896
Дата публикации:
18:33
  • 12
  • 0

На расстоянии 100 метров удушливый запах из-за горения отходов. Дым на видео и постоянно появляется свежий мусор.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

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