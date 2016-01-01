Возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата и к могиле И.В. Сталина у Кремлевской стены
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 18:23
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5 марта, в годовщину кончины И.В. Сталина, состоялось возложение цветов к его могиле у Кремлевской стены. Цветы были также возложены к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены и к памятнику Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову. В мероприятии приняли участие руководители КПРФ, депутаты Государственной Думы, представители общественных организаций.
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