Возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата и к могиле И.В. Сталина у Кремлевской стены

Автор: Uwis Дата публикации: 18:23

15

15 0

5 марта, в годовщину кончины И.В. Сталина, состоялось возложение цветов к его могиле у Кремлевской стены. Цветы были также возложены к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены и к памятнику Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову. В мероприятии приняли участие руководители КПРФ, депутаты Государственной Думы, представители общественных организаций.