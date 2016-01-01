Глубокая яма на дублёре Алтуфьевского шоссе

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Глубокая яма обнаружена на северо-востоке столицы. Она расположена при съезде с дублёра Алтуфьевского шоссе, у дома 40, на основную дорогу в сторону области. Яма имеет длину 140 см, ширину около 70 см и глубину 7,5 см. Рядом с ямой лежит разбитый пластик, элементы электрики автомобиля, на газоне разбитые колпаки. За пару дней в эту яму попали несколько автомобилистов. В кадр тоже попало одно попадание. Водитель смог продолжить движение. В тёмное время суток данная яма представляет большую опасность, т.к. её не видно и она заполнена талой водой.