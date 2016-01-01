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Ямы на дорогах в Донском под Тулой

Автор:
Справедливый Донской край
Дата публикации:
18:20
  • 12
  • 0

Дороги в ужасном состоянии, на этот год власти будут ремонтировать всего 6 км! Даже смешно!

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

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