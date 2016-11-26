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В выселенном здании на юго-востоке Москвы произошёл пожар

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
18:32
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В здании бывшего детского сада на улице Юных Ленинцев произошёл пожар. Предположительная версия пожара, неосторожное обращение с огнём. В здании находились люди без определённого места жительства. Площадь возгорания составила 10 кв. м. Горел мусор и деревянное покрытие пола. Благодаря слаженной работе пожарно-спасательного подразделения, огонь быстро был ликвидирован и никто не пострадал.

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