В выселенном здании на юго-востоке Москвы произошёл пожар
- Автор:
- alextsaryev99
- Дата публикации:
- 18:32
-
- 77
В здании бывшего детского сада на улице Юных Ленинцев произошёл пожар. Предположительная версия пожара, неосторожное обращение с огнём. В здании находились люди без определённого места жительства. Площадь возгорания составила 10 кв. м. Горел мусор и деревянное покрытие пола. Благодаря слаженной работе пожарно-спасательного подразделения, огонь быстро был ликвидирован и никто не пострадал.
- 77
Комментарии (0)