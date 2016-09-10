Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Тренировочные полеты Стрижей и Витязей в Кубинке

Тренировочные полеты Стрижей и Витязей в Кубинке

Автор:
vkontakte406367782
Дата публикации:
19:29
  • 13
  • 0

Тренировочные полеты Стрижей и Витязей в подмосковной Кубинке.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
18:28 | Gazman949
Плохое состояние дорожного полотна на Горьковском шоссе
19 0
16:43 | Евгений Лашкевич
В Солнечногорске трактор "гоняет" по дороге лужу
166 0
19.02 18:35 | Artem_077
Блогер атлет Макс Топор провёл бесплатную тренировку в Нескучном саду
42 0
10.09.2016 16:22 | Natalia-2016
Полеты истребителей на аэродроме Кубинка
38 0
09.01 23:47 | Olga Kuvykina
Кошки радуются выпавшему снегу