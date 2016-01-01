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Убитая дорога в школу в Донском Тульской Области

Автор:
Справедливый Донской край
Дата публикации:
19:30
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Единственная дорога в школу № 3 в Донском! Ходить по ней невозможно, яма на яме и огромные лужи.

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