Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Сотрудники ГБУ "Гормост" очищают ванны фонтанов на Манежной площади от снега, мусора и грязи

Сотрудники ГБУ "Гормост" очищают ванны фонтанов на Манежной площади от снега, мусора и грязи

Автор:
Uwis
Дата публикации:
19:43
  • 22
  • 0

Сотрудники ГБУ "Гормост" очищают ванны фонтанов на Манежной площади от снега, мусора и грязи.

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

91 1
20:09 | AlTeg()
Двое детей и женщина пострадали в лобовом ДТП на Новоцарицынском шоссе на юге Москвы
18 0
19:23 | Uwis
Коммунальные службы приводят в порядок фонари на Манежной площади после зимы
37 0
04.03 18:01 | tim777
Коммунальные службы приступили к очистке мостов после зимы
82 2
17.02 15:12 | Uwis
В столице стартовал фестиваль "Московская масленица"
26 1
14:14 | denis947
Коммунальные службы моют и очищают от грязи дорожные щиты и знаки на МКАД