Сотрудники ГБУ "Гормост" очищают ванны фонтанов на Манежной площади от снега, мусора и грязи

Автор: Uwis Дата публикации: 19:43

22

22 0

Сотрудники ГБУ "Гормост" очищают ванны фонтанов на Манежной площади от снега, мусора и грязи.