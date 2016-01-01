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Двое детей и женщина пострадали в лобовом ДТП на Новоцарицынском шоссе на юге Москвы

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
20:09
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Вечером на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадали 3 человека. На пересечении Новоцарицынского шоссе с Шипиловским проездом столкнулись "Фольсваген" и "БМВ". По одной версий, водитель автомобиля "Фольксваген" совершал левый поворот с Новоцарицынского шоссе на Шипиловский проезд, во стречном направлении двигался автомобиль "БМВ". В результате лобового столкновения автомобили откинуло в правый ряд. В ДТП пострадали 3 человека, двое детей, 2 месяца и 5 лет, после осмотра детей госпитализировали в больницы города. Один из пострадавших получил тяжёлую травму - закрытый перелом ключицы. Позднее за помощью медиков обратился ещё один участник ДТП, женщина около 50 лет пожаловалась на головную боль. На место прибыла третья бригада скорой помощи. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.

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Комментарии (1)

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