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Главная  /  Репортажи  /  В Нижнем Тагиле обвалилось перекрытие в квартире жилого дома

В Нижнем Тагиле обвалилось перекрытие в квартире жилого дома

Автор:
blog_ip
Дата публикации:
05.03 23:50
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5 Марта 2017 года в городе Нижний Тагил по улице Цементная в доме 11 кв.8 на кухне в квартире 2-х этажного дома частично обвалилось перекрытие, хозяйка квартиры чуть-чуть не погибла. И это следствие длинной цепочки предшествовавших событий двух годичной давности, а в частности - после капитального ремонта, за который нас заставили платить на законодательном уровне. На видео видно, за что мы платим.


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