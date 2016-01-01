В Нижнем Тагиле обвалилось перекрытие в квартире жилого дома
- Автор:
- blog_ip
- Дата публикации:
- 05.03 23:50
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5 Марта 2017 года в городе Нижний Тагил по улице Цементная в доме 11 кв.8 на кухне в квартире 2-х этажного дома частично обвалилось перекрытие, хозяйка квартиры чуть-чуть не погибла. И это следствие длинной цепочки предшествовавших событий двух годичной давности, а в частности - после капитального ремонта, за который нас заставили платить на законодательном уровне. На видео видно, за что мы платим.
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