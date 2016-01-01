Бывшее здание АТС начали сносить на Чертановской улице в Москве

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На юге Москвы начался снос здания бывшей автоматической телефонной станции (АТС). В феврале рабочие начали частично разбирать фасадные элементы здания. На данный момент к активной фазе сноса присоединилась тяжёлая строительная техника. За два дня строителям удалось демонтировать три ряда секций внешних стен с 1 по 5 этажи. Территория вокруг здания огорожена строительными блоками с забором. На освобождённой территории планируется возвести жилой дом.