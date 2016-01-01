Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

В Челябиске снег убирают с помощью гироскутера

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Бывшее здание АТС начали сносить на Чертановской улице в Москве

Бывшее здание АТС начали сносить на Чертановской улице в Москве

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
05.03 22:14
  • 32
  • 0

На юге Москвы начался снос здания бывшей автоматической телефонной станции (АТС). В феврале рабочие начали частично разбирать фасадные элементы здания. На данный момент к активной фазе сноса присоединилась тяжёлая строительная техника. За два дня строителям удалось демонтировать три ряда секций внешних стен с 1 по 5 этажи. Территория вокруг здания огорожена строительными блоками с забором. На освобождённой территории планируется возвести жилой дом.

  • 32
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
05.03 23:41 | denis947
Котлован строящейся станции метро "Некрасовка" подтопило из-за повреждения водопровода
140 1
05.03 20:09 | AlTeg()
Двое детей и женщина пострадали в лобовом ДТП на Новоцарицынском шоссе на юге Москвы
55 0
16.02 16:46 | LaimeLaim
Разбор самостроя на улице Грузинский Вал
27 0
05.03 10:36 | Uwis
На Красной площади заканчивается демонтаж катка и ярмарки
511 3
04.03 01:50 | AlTeg()
Грузовик опрокинулся в ДТП на Чертановской улице: водитель бросив пассажира сбежал с места ДТП