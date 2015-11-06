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Главная  /  Репортажи  /  Весной в городе Канаш Республики Чувашия талая вода течет по стенам жилых домов

Весной в городе Канаш Республики Чувашия талая вода течет по стенам жилых домов

Автор:
login221
Дата публикации:
05.03 23:23
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С приходом весны не только асфальт сходит с дорог, но и стены покрываются трещинами. Из-за того, что на крыше накапливается снег, а водостоки в не рабочем состоянии, вся талая вода течет по стенам. Квартиры в доме намокают на сквозь, стены дома покрываются трещинами. Их каждый год латают, а толку нет - с весной и с началом дождей вся вода течет по стенам. С потолка капает вода, стены покрываются плесенью. Неужели нужно дом доводить до аварийного состояния и тратить миллионы на капитальный ремонт? Когда можно просто крышу отремонтировать и стены ровно заштукатурить. Этот дом виден всем. Он находится на самом видном месте. Жаловаться ЖКХ толку нет, пробовали.

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