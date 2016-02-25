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Главная  /  Репортажи  /  С приходом весны в доме в Тамбове растаяли и ступеньки

С приходом весны в доме в Тамбове растаяли и ступеньки

Автор:
Shihorchik
Дата публикации:
00:09
  • 14
  • 0

Ступеньки подъезда растаяли вместе со снегом.

  • 14
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Комментарии (0)

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