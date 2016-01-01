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Котлован строящейся станции метро "Некрасовка" подтопило из-за повреждения водопровода

Автор:
denis947
Дата публикации:
05.03 23:41
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Котлован строящейся станции метро "Некрасовка" подтопило из-за повреждения водопровода. Инцидент произошел в районе Некрасовка, напротив дома 23 по улице Покровская. Экскаватор при проведении земляных работ повредил водопровод. Вода обильным потоком хлынула в котлован и во двор жилого дома. На место аварии прибыли сотрудники МЧС и 5 аварийных бригад Мосводоканала. Поврежденную трубу перекрыли, отключилось ли водоснабжение в жилых домах устанавливается.

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