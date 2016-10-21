Экстремальные развлечения в Твери

Автор: facebook10208230845824598 Дата публикации: 00:13

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НЕ ПОВТОРЯТЬ!!! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!!!

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12 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/180004

В город Тверь тоже пришла весна. Гормоны бурлят, подвигая молодёжь на бездумные поступки.