У автомобиля в Южно-Сахалинске во время движения отвалилось колесо (авторегистратор)
- Автор:
- zerqutsakhalin
- Дата публикации:
- 03:02
-
- 10
Южно-Сахалинск. 5.03.2017 возвращались с работы уставшие. Видели заранее, что у впереди идущей машины, двигавшейся на аварийке, что то не то с задним левым колесом. Сначала подумали грыжа, потом решили, что не закручены гайки. Повезло, что не пошел на обгон по раньше, из-за не закрученных гаек колеса, могло произойти ДТП. Нам просто ОЧЕНЬ повезло.
- 10
Комментарии (0)