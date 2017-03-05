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У автомобиля в Южно-Сахалинске во время движения отвалилось колесо (авторегистратор)

Автор:
zerqutsakhalin
Дата публикации:
03:02
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Южно-Сахалинск. 5.03.2017 возвращались с работы уставшие. Видели заранее, что у впереди идущей машины, двигавшейся на аварийке, что то не то с задним левым колесом. Сначала подумали грыжа, потом решили, что не закручены гайки. Повезло, что не пошел на обгон по раньше, из-за не закрученных гаек колеса, могло произойти ДТП. Нам просто ОЧЕНЬ повезло.

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